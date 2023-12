Um dia depois da notícia da morte de Nuno Graciano, Luciana Abreu recorreu à sua página de Instagram para lhe prestar uma homenagem. No entanto, destaca, o apresentador não foi a única pessoa querida de quem se despediu.

A artista desabafou que este final de semana foi marcante também pela morte de um "eterno companheiro do 'Domingão'".

"Nuno Graciano, eterno 'tio Careca' da Floribella. Recordar-te-ei para sempre com as tuas gargalhadas, com a tua boa disposição e com o teu mau feitio também", começou por dizer.

"Assim como também recordarei sempre o nosso querido José Mendes. Duas notícias muito tristes num dia só. O nosso eterno companheiro do 'Domingão'. Um abraço sem dimensão a todas as famílias. Vocês fazem parte da nossa vida, para sempre. Um beijinho a todos", completou. Veja o vídeo na galeria.