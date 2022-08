Luciana Abreu está de coração cheio. A artista, de 37 anos, partilhou com os admiradores da sua conta oficial de Instagram um vídeo com um momento do seu concerto.

Na legenda da publicação aproveitou para fazer um desabafo.

"O amor é capaz de mover montanhas! É o sentimento mais bonito de todos e ainda melhor quando partilhado. Obrigada pelo vosso amor e carinho ontem!", escreveu.

Ora veja:

