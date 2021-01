Completam-se dez anos desde que Luciana Abreu deu as boas-vindas à maternidade com o nascimento de Lyonce Viiktórya, fruto do relacionamento passado com Yannick Djaló.

A atriz não deixou que a data passasse em vão e fez uso das redes sociais para partilhar uma foto com a primogénita, aproveitando a ocasião para agradecer aos fãs o carinho recebido.

"Obrigada pelos 10 anos de carinho e companheirismo, pois vós abraçaram-na quase tanto quanto eu, quando nasceu. Um abraço sem dimensão da família Abreu. Com amor de mãe", escreveu.

Recorde-se que do relacionamento com o jogador de futebol nasceu também Lyannii, de oito anos. Luciana Abreu é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, de três anos, fruto do relacionamento já terminado com Daniel Souza.

