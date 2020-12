Hoje é um dia especial para Luciana Abreu. As filhas gémeas da apresentadora e atriz - Amoor e Valentine - completam três anos de idade, data que a própria evidenciou na sua conta de Instagram através de uma mensagem muito carinhosa.

"É inexplicável, é inesquecível, é tremendo, é tramado, o Amor. Deus, tu que estás em todo lado, tu que moras desmesuradamente em nós, OBRIGADA. Obrigada. Parabéns my little twins. 3 anos de Vitórias", escreveu.

Note-se que as meninas são frutos do anterior casamento de Luciana com Daniel Souza.

