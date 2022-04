Luciana Abreu recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, 11 de abril, para anunciar uma novidade.

Logo no início da semana, a cantora e atriz revelou aos fãs que está um novo projeto a caminho.

"Apresento-vos o meu novo protejo", começou por dizer num vídeo que publicou na sua página de Instagram, acrescentando de seguida: "Em breve".

De referir que a novidade chega no mesmo dia em que foi transmitida no programa 'Goucha', da TVI, a entrevista do ex-marido, Daniel Souza.

