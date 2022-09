Mãe de quatro meninas, Luciana Abreu partilhou com os seguidores a melhor parte do seu dia: a chegada a casa.

A artista publicou no Instagram novas imagens onde a proximidade com as suas meninas não passa despercebida.

Nas referidas imagens aparece com as filhas gémeas, Amoor e Valentine. "É tão bom chegar a casa depois de um dia intenso de trabalho. Vou enche-las de beijos e já volto para ler os vossos comentários", disse na legenda.

De recordar que além das meninas - que são as filhas mais novas e fruto do casamento terminado com Daniel Souza -, Luciana Abreu é também mãe de Lyannii e Lyonce, da união com Yannick Djaló.

Leia Também: Luciana Abreu: "Um rostinho bonito envelhece! Mas o caráter fica"