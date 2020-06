Para Lúcia Garcia, esta segunda-feira, dia 15, há motivos para festejar! O pai da modelo celebra mais uma primavera e foi através das redes sociais que o parabenizou, com uma mensagem na qual expressa todo o seu orgulho pelo progenitor.

"O meu PAI faz anos. Giro não é? Agora imaginem quando era novo. #eraogaladealges. É o meu pilar, a minha mãe também mas sou menina do papá. É o melhor pai do meu mundo, muito amigo e sobretudo um excelente pai e avô. Merece tudo de bom nesta vida!!! Detesta fazer anos porque os anos passam, mas está como o vinho do Porto. Grata por o ter na minha vida pai, é o melhor pai do mundo!!! AMO-O MUITO. FELIZ ANIVERSÁRIO", escreveu.

