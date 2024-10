Rodrigo Paganelli contou com um domingo especial. A mãe do ator completou mais um ano de vida no dia 6 de outubro e a data não ficou esquecida.

Ao assinalar publicamente o aniversário da mãe no Instagram, Rodrigo Paganelli publicou algumas imagens em que aparece com a progenitora e dedicou-lhe carinhosas palavras.

"Hoje [dia 6 de outubro] é o dia da minha querida mãe. Podia fazer um texto enorme, complexo e recheado de adjetivos e expressões bonitas! Porque tu mereces tudo. Mas isso tudo mostro-te e digo-te diariamente, olhos nos olhos, por telefone ou até por 'telepatia'", começou por escrever o ator.

"Portanto, aqui, nesta rede social, digo apenas duas coisas: Amo-te infinitamente e sou-te eternamente grato, minha mãe! Que Deus te dê saúde e muitos, muitos, muitos mais anos! Não há amor como o de filho e mãe", completou.

