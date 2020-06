Este domingo, dia 14, foi de festa para Marta Andrino, que completou 33 primaveras. Uma data que a deixou particularmente feliz, como confessou nas redes sociais.

No final do dia, a apresentadora agradeceu todo o carinho recebido e afirmou que se sente numa fase especialmente feliz da sua vida.

"33 e só vos digo, sinto-me mesmo 'no ponto'. Obrigada a todos por tanto amor, apesar da distância física... pelo menos o sol presenteou-me com o seu calor, enquanto as nuvens foram dar uma volta", escreveu.

Lembre-se que Marta Andrino é mãe de dois meninos - Manuel, de quatro anos, e António, de dois - fruto da relação com Frederico Amaral.

