Entrou no 'Casados à Primeira Vista', mas foi fora do programa da SIC que conseguiu encontrar o amor. Lucas Rocha casou-se este sábado, dia 27 de abril, com Alice Pereira. Os dois assumiram o namoro no final de 2022.

No formato televisivo, Lucas casou-se com Anabela Santana, mas os dois não se conseguiram entender. Mais tarde, o participante ainda namorou com Inês Santos, que também conheceu em 'Casados à Primeira Vista'.

Nas redes sociais, Tatiana Oliveira, igualmente participante do reality show da SIC, foi uma das várias convidadas que partilharam registos da cerimónia do amigo.

Vale lembrar que Tatiana é casada com Bruno Magalhães, que conheceu no 'Casados à Primeira Vista'.

Vale lembrar que Tatiana é casada com Bruno Magalhães, que conheceu no 'Casados à Primeira Vista'.

