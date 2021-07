Lucas Lucco conseguiu finalmente livrar-se a 100% dos efeitos causados por um procedimento estético que fez ao rosto e com o qual nunca ficou satisfeito.

Com a ajuda de profissionais de renome na área da estética, o músico brasileiro reverteu a harmonização facial à qual se tinha submetido e recuperou o seu rosto antigo.

Lucas Lucco festejou o facto de ter retirado 100% do produto aplicado no passado e mostrou um conjunto de fotografias com o antes e depois do seu rosto. As imagens comparam o seu rosto com os efeitos da harmonização, de que nunca gostou, e como está agora a sua expressão.

"É possível reverter uma harmonização facial da qual não tenham gostado", garante o cantor, radiante com o resultado final.

"Consegui voltar a ter as minhas expressões normais, comecei a reconhecer-me mais e a gostar mais da minha aparência", afirma.

Veja o antes e depois na galeria.

