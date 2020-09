Lucas Lucco realizou há um ano um procedimento estético que tinha como objetivo melhorar a sua autoestima. Porém, nem tudo correu como esperado e a harmonização facial a que se submeteu acabou por ter o efeito contrário.

Desagradado com o efeito do procedimento desde o primeiro minuto em que se viu ao espelho, o artista brasileiro decidiu reverter o processo.

Esta quinta-feira, dia 24, Lucas Lucco falou sobre o problema ao mostrar aos fãs como está o seu rosto na terceira sessão do procedimento que irá agora retirar o ácido colocado anteriormente.

"Estamos a desfazer a harmonização facial. Porque, no meu caso, achei que, desde os primeiros momentos, ultrapassou totalmente o limite do que pensava. Confiei no profissional, não pude ver a quantidade (de ácido) que iria ser colocada... Não gostei do resultado. Então, um mês depois comecei a retirar o ácido do rosto", explica o músico.

