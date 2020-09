Um dia depois de anunciarem que aguardam a chegada do primeiro filho em comum, Lucas Lucco e Lorena Carvalho partilharam as primeiras fotografias da barriguinha da esposa do músico.

Neste caso, foi Lorena Carvalho quem usou as suas redes sociais para partilhar com os seguidores uma foto onde se mostra completamente nua.

"Deus com o seu infinito amor presenteou-nos com o maior e melhor presente, para acalmar os nossos corações e nos mostrar a sua imensa fidelidade. [...] Tirei esta foto dia 23 de agosto (com 11 semanas), depois vou postar uma atual para vocês verem o tamanho do barrigonnn agora. Porque está a cresce, viu?", pode ler-se na legenda do registo.

