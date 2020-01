Em agosto do ano passado, Luana Piovani assumiu a relação com o surfista Ofek Malk, a primeira após o divórcio de Pedro Scooby. A viver uma fase de grande romance, a artista tem-se mantido mais discreta quanto ao namoro, mas não deixa de satisfazer as curiosidades dos fãs.

Segundo a CARAS Brasil, a apresentadora foi questionada sobre como foi a reação da família do namorado à relação, uma vez que este é israelita e a sua cultura é mais conservadora.

"Como é que funciona na cultura dele namorar mulher mais velha com 3 filhos, divorciada? A família opina? Como é?", perguntou a fã.

"Sei que a mãe dele não gosta da nossa relação e eu não estou nem aí. Quem tem que gostar é ele, pois é com ele que eu durmo", respondeu Luana Piovani, mostrando-se indiferente às opiniões alheias.

A apresentadora é mãe de três crianças - Bem, Liz e Dom - frutos do casamento com Pedro Scooby. Em março do ano passado mudou-se para Cascais, onde permanece com os filhos.

