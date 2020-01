Depois de quase um ano a viver em Portugal, Luana Piovani sofreu este fim de semana um grande susto. A apresentadora brasileira foi assaltada na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, revelou a própria através das redes sociais.

Roubaram-lhe vários bens pessoais, como um vestido e anéis, e a estrela brasileira logo tratou de cancelar o cartão de crédito.

"Só espero que a pessoa que fez esta ação desprezível apodreça no inferno, aprenda, sei lá o quê", afirmou, citada pela CARAS Brasil.

Luana Piovani mudou-se para Portugal com os três filhos - Bem, Liz e Dom - no início de 2019. Meses depois estreou-se na televisão portuguesa como apresentadora do programa 'Like Me', da TVI.

Leia Também: Luana Piovani destaca forte relação que tem com a filha