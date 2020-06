Depois de ter estado de férias com algumas amigas no Algarve e dos filhos terem ficado com o pai, Pedro Scooby, em Cascais, Luana Piovani aproveita agora para matar saudades dos seus "pintinhos", como lhes chama carinhosamente.

A atriz está de volta a casa e não perdeu tempo em ir para junto dos filhos, como destacou no Instagram.

"Meus pintinhos", começou por escrever na legenda de uma fotografia que publicou na rede social, onde aparece ao lado de dois dos filhos, Bem e Liz.

"Faltou o Domzuco [Dom] que estava de preguicinha no sofá da brinquedoteca. Sei que vocês estavam com saudade deles agora pensem eu!?? [...] Grata Senhor, por todos esses ensinamentos sacrificantes que me ajudam a evoluir e a ser uma melhor mãe a cada dia", disse ainda.

