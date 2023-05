Luana Piovani descreveu uma das audiências em que marcou presença na sequência de um processo judicial relacionado com a pensão dos filhos, frutos do antigo casamento com Pedro Scooby.

A Júlia Pinheiro, a atriz brasileira, que vive em Portugal, lamentou o comportamento da juíza que ficou a cargo do referido processo.

Esta explica que a audiência era para ser conciliatória, mas que ainda assim se sentia muito "nervosa", pois a única vez que tinha ido a tribunal foi no divórcio dos pais há mais de 40 anos.

"A juíza entrou já humilhando a advogada do meu ex-marido", relata Luana, contando que esta perguntou quer à representante do antigo companheiro, quer às suas, onde é que estavam as togas.

"Ela perguntava já imperativa, de cima para baixo", nota, acrescentando que a partir de então "o clima ficou mau".

"A minha advogada pede a palavra para começar a falar. Ela ia explicar que no Brasil já havia o processo, que já tinha, inclusive, a decisão feita pelo juiz e ela começa a gritar com a minha advogada", diz ainda.

O mesmo repetiu-se com as restantes pessoas presentes: "Ela começou a gritar e a minha advogada tentou pedir a palavra cinco vezes. Ela gritou as cinco vezes a mandar a minha advogada calar a boca", conta Luana, que garante que ficou tudo gravado.

Nesta audiência, enquanto discutiam o valor da pensão que Pedro pagaria aos filhos, Luana foi questionada sobre se sabia qual era o salário mínimo em Portugal. "Como se isso tivesse a ver com o facto de estarmos ali a falar do nível de vida dos nossos filhos", reflete.

"Acho que fui coagida, pressionada e desrespeitada. Descobri que isso é o modus operandi da justiça portuguesa", conclui.

A convidada afirmou, inclusive, que ouviu a história de muitas mulheres que passaram pela mesma situação e que hoje vivem uma vida difícil pela falta de apoio financeiro dos pais dos filhos.

"Até quando vamos suportar mulheres e juízas magistradas machistas e retrógradas? Até quando as mulheres vão ficar à mercê da justiça e criar os seus filhos sozinhas sem oportunidades, igualdade de direitos e custos?", questiona, defendendo que é preciso mudar e tomar medidas.

Quanto ao seu processo com Pedro Scooby, Piovani diz que está em "mediação" e no caminho da resolução.

Veja o momento da entrevista.

