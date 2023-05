A viver em Portugal há cinco anos, Luana Piovani diz-se desiludida com a justiça portuguesa. A atriz esteve no 'Júlia', da SIC, e falou sobre o processo em tribunal com o pai dos três filhos, Pedro Scooby.

Partes da entrevista foi destacada na página oficial da SIC no Instagram, onde a atriz brasileira começa por explicar: "Quando abri o processo de guarda e alimentos no Brasil, ele contratou uma advogada aqui em Portugal para abrir esse processo aqui. A advogada portuguesa não poderia ter aberto esse processo aqui porque sabia do processo que já tinha sido iniciado no Brasil".

"Mas abriu, teve audiência, fui com as minhas advogadas aptas a explicar à juíza que já existia um processo iniciado no Brasil, que, inclusive, já haviam decisões jurídicas tomadas. Não foi só o processo que se iniciou, algumas decisões já tinham sido tomadas. Ou seja, era preciso que o tribunal português respeitasse a autoridade do tribunal brasileiro", realçou, algo que, diz, não tido em conta.

Falando da audiência, contou ainda: "[Quando] a minha advogada pede a palavra para começar a falar, e ia explicar que no Brasil já havia o processo, já tinha decisão feita pelo juiz, e ela [a juíza] começa a gritar com a minha advogada. Gritar. O bom é que contra factos não há argumentos e isso tudo está gravado".

Referindo-se à justiça portuguesa, lamentou: "Todas as vezes que me perguntavam como era para mim morar em Portugal e eu dizia o céu, acabei de descobrir onde é a porta do inferno dentro do céu".

