Esta terça-feira, Luana Piovani fez uso das suas Instagram Stories para contar a reação de Pedro Scooby, o seu ex-companheiro, ao saber que o filho Dom baixou as notas a duas disciplinas.

"Querem rir? Estava aqui ao telefone, contei ao pai dos meus filhos que a professora me ligou ontem para fazer o relato de como tinham sido as semanas anteriores, do sono, da distração, da irritabilidade e de que baixou a média nas últimas duas provas que fez, tanto de Matemática, quanto de Estudo do Meio. Sabem qual foi a frase? ‘Eu não crio o meu filho para ser aluno nota nove. Ele tirou sete, está ótimo'. Sim, está ótimo. A questão é que baixou. Ele é muito bom em matemática, é um aluno para ter nota nove em matemática. Mas não é importante", reclamou a atriz, referindo-se ao primogénito.

Recorde-se que Luana Piovani e Pedro Scooby têm três filhos em comum: Dom, de nove anos, e os gémeos Bem e Liz, de cinco. Apesar de separados há vários anos, a atriz e o surfista vivem atualmente em Portugal e dividem a guarda das crianças.

Leia Também: Filho de Luana Piovani ganha campeonato de skate