Luana Piovani recorreu novamente à rede social Instagram para comentar publicamente a disputa judicial com o ex-companheiro, Pedro Scooby. Lavada em lágrimas, foi desta forma que a atriz brasileira deu início a um emotivo desabafo no qual afirma ter sido "apunhalada" pelo filho.

"[...] finalmente estou a sentir-me insegura. Finalmente estou a achar que, além deste punhal que recebi, e além deste outro [punhal] aqui [o outro ombro], que foi enfiado por uma criança, mesmo sem saber o que estava a fazer, instruída para que apunhalasse a própria mãe, está a vir outro aqui [disse ao apontar para o outro ombro novamente]", lamentou.

Luana referia-se, ao que tudo indica, às declarações recentes feitas nas redes sociais pelo seu filho mais velho, Dom, de 10 anos. O menino disse que "algumas pessoas poderiam estar do seu lado, mas os filhos não".

Ainda que fragilizada e, assumidamente, com medo do caminho que o processo poderá tomar na justiça, a atriz brasileira mostrou-se convicta de que deve continuar a lutar pelos seus direitos enquanto mãe.

"Estou a achar que alguém está realmente a puxar o meu tapete, estou a falar de filhos, de amor de mãe, de cuidados, de responsabilidade… Logo eu, a dona do circo, amarraram-me àqueles troncos de madeira que seguram o ponto mais alto da lona do circo, e estão a colocar fogo no circo", pode ainda ouvir-se no vídeo, no qual faz ainda uma nova referência aos tribunais portugueses - onde decorrerá o processo que o ex-marido colocou conta si.

"Apesar de ter bons advogados e estar a ser assistida, quando um processo vai para a mão de um juiz, apesar das partes poderem fazer a sua parte, através dos advogados, está na mão de uma pessoa, que não te conhece, não conhece a tua história e dentro dela tem a sua própria história, de onde é criada, como foi criada no que ela acredita. E estamos a falar de um país como Portugal, onde uma juíza manda uma mulher que foi agredida pelo seu companheiro jantar com ele", reforçou.

Pedro Scooby deu início recentemente a um processo em tribunal com o objetivo de condenar a 'ex' por expor publicamente a vida e os problemas familiares de ambos e dos três filhos que têm em comum, Dom, de 10 anos, e os gémeos Bem e Liz, de seis. O surfista poderá ainda pedir a revisão da guarda partilhada.