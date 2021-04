Esta sexta-feira, 23 de abril, é um dia especial para Luana Piovani, que comemora seis meses de namoro com Lucas Bitencourt.

A data foi assinalada nas redes sociais com duas fotografias de ambos e na legenda das mesmas a atriz brasileira dedicou à cara metade o poema 'Morrer de Amor', de Maria Teresa Horta.

"Maria Teresa Horta fez arte com as palavras e tens aqui como me sinto. Feliz seis meses de VIDA EM AMOR, meu amor", escreveu ainda.

