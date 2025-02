Foi no início da semana que Maria Teresa Horta partiu, aos 87 anos. Após a notícia da sua morte, foram muitas as caras conhecidas que recorreram às redes sociais para reagirem, entre elas o também escritor Pedro Chagas Freitas.

"A sua morte é uma perda para a literatura. Também para a liberdade. Nem toda a escrita liberta, mas a dela sim. Bateu onde tinha de bater, incomodou quem tinha de incomodar, abriu portas que outros queriam manter fechadas", começou por dizer numa publicação que fez no Instagram.

"A maior parte da literatura passa, acumula-se em prateleiras, torna-se inofensiva. A dela não. A dela ficou. Fica. O mundo continuará. As redes sociais encher-se-ão de homenagens (como esta minha), os jornais falarão da sua importância. Depois virá o silêncio. Acontece com todos. Acontece até com quem desafiou o medo, com quem nunca baixou a voz", disse depois.

"Talvez, em algum lugar, alguém leia um poema seu e entenda que pode ser mais. Deve ser isso a imortalidade", rematou.

