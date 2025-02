A morte de Maria Teresa Horta não passou despercebida a muitas personalidades. Foram várias as figuras públicas que prestaram uma homenagem pública à poeta, que morreu esta terça-feira, dia 4, aos 87 anos.

Dalila Carmo partilhou no Instagram de que forma a escritora impactou a sua vida, sobretudo durante a pandemia.

"Em 2020 fiquei sozinha durante o primeiro confinamento e a minha vida virou completamente do avesso. Regressei a um livro da Maria Teresa Horta, uma ideia que tinha abandonado uns anos antes, e ganhei coragem para lhe ligar", recorda, relatando entretanto o telefonema entre as duas.

"'Querida Maria Teresa, chamo-me Dalila e gostava muito de ficar com os direitos de um livro seu'. Depois de me apresentar melhor e de a situar na minha necessidade de contar aquela história, criámos um ritual as duas. Todas as semanas nos ligávamos e falávamos sobre o livro, a história, aquela mulher ou então a própria vida da Maria Teresa", conta.

"O ritual durou mais de 4 meses e às tantas eu já não sabia se seria exequível contá-lo ou não. Consta que a editora já teria vendido os direitos quando liguei a primeira vez à Maria Teresa, mas todos os capítulos desta história são meio obscuros. Combinámos uma coisa, eu e ela, e a partir daí criei eu uma narrativa para a mulher sobre a qual a Maria Teresa escreveu. Se vai avançar ou não, neste momento, é o que me interessa menos. Passei os últimos quase cinco anos a estudar, a aprender, a ouvir, das páginas e da boca da Maria Teresa. Combinámos mil vezes ir passear mas acabámos por nunca sair do telefone. Treinei-me para não criar expectativas e aceitei o rumo do livro noutras mãos que não as minhas", desabafa.

"Ainda assim recebi da Maria Teresa estas palavras:

- A mulher do meu livro é sua de qualquer maneira, porque você a soube ouvir.

Estou grata por tudo. Viva Maria Teresa Horta", completa.