Luana Piovani foi alvo de um processo por parte do ex-marido e pai dos filhos, Pedro Scooby, conforme revelou num vídeo que publicou na sua página de Instagram.

Segundo a atriz brasileira, que vive em Portugal, o surfista quer ir a tribunal com o objetivo de impedir Luana de expor os problemas familiares de ambos na internet.

Depois da reação ao vídeo, que foi enorme, Piovani gravou novos stories onde garante estar bem.

"Está tudo bem, graças a Deus. Os meus filhos estão com saúde, eu tenho saúde, as pedras que me atiram só subo uns degraus na minha fortaleza. Claro que há momentos em que aperta mais, mas estou bem e agradeço a todas as pessoas que estão a mandar vídeos e palavras", afirmou.

Recorde-se que em comum Pedro e Luana são pais de Dom, de 10 anos, e dos gémeos Bem e Liz, de seis.

Leia Também: Luana Piovani processada em Portugal: "O feminismo aqui não existe"

Leia Também: Pedro Scooby põe 'pontos no is' e responde a acusações de Luana Piovani