Luana Piovani está a ser processada pelo ex-marido, Pedro Scooby. Indignada, a atriz brasileira revelou publicamente que tem já uma audiência marcada para a semana que vem.

"Ele está a querer calar-me e eu entendo, porque queima muito o filme dele", disse ao apontar aqueles que são, na sua opinião, os motivos para o processo.

O surfista não quer que a 'ex' continue a expor publicamente os problemas familiares de ambos e dos três filhos, Dom, de 10 anos, e os gémeos Bem e Liz, de seis.

Por seu turno, Luana defende-se afirmando que apenas conta os problemas porque desta forma consegue que eles tenham solução e chega a dar como exemplo a vez em que disse que o surfista não pagou a pensão de alimentos completa e depois de ela contar no Instagram acabou por fazê-lo.

Pedro Scooby decidiu dar início a este processo em tribunal, apesar de o ex-casal ter regulado no Brasil a guarda das crianças. Decisão que Luana justifica alegando: "aqui em Portugal é um tribunal muito mais favorável a ele".

"[Em Portugal] o feminismo não existe, os direitos das mulheres são quase irrisórios"

Luana Piovani vai mais longe nas duras críticas à justiça portuguesa. A atriz decidiu usar como o exemplo a decisão polémica de uma juíza que alegadamente sugeriu a um agressor que levasse a mulher, vítima de violência doméstica, a jantar fora.

"Vocês já foram agredidas? Espero que não, porque eu já e não consigo imaginar essa cena - jantar com o meu agressor", disse, lembrando o passado.

Luana Piovani mudou-se para Portugal 2018, onde vive atualmente com os filhos, já Pedro Scooby está atualmente a viver no Brasil.

"Só para entenderam porque é que ele está a abrir este processo aqui, é porque aqui é muito mais fácil, o feminismo não existe, os direitos das mulheres aqui são quase irrisórios e pouquíssimo defendidos. Então, para ele não podia existir lugar mais perfeito", referiu.

"Ele desqualifica-me como mulher e como mãe"

Luana diz ter tido acesso ao processo, onde encontrou áudios de conversas com o filho mais velho, Dom, e fotografias suas nas quais posa nua. Sem perceber o porquê de estes elementos fazerem parte das alegações do 'ex', a atriz questionou a sua advogada e terá sido alertada para o facto de este ser o início de um outro processo para que lhe seja retirada a guarda das crianças.

"Ao ler o processo ele desmerece-me, ele desqualifica-me como mulher e como mãe", lamentou. "Claro, uma vez que ele consiga desqualificar-me como mulher e como mãe ele conseguiria tirar-me a guarda das crianças", continuou.

Luana confessou ter ficado "chocada" ao perceber que esta poderá ser a intenção de Pedro Scooby. "Que ardiloso, que cruel", esgrimou.

"É mesmo real que ele ache que é capaz de cuidar de três crianças. Um homem que deixou de pagar a renda da casa, e do dia para a noite eu tive de sair com 12 malas e três crianças da minha casa. Um homem que levava os filhos atrasados para a escola", defendeu.

Com esta nova polémica, a atriz brasileira que atualmente dá cartas na novela da SIC 'Sangue Oculto', diz ter percebido que precisa de "matar" dentro dela o 'ex', sentindo apenas "luto misturado com indignação".

Por fim, apelou a que os seguidores a ajudem e não a deixem "calar". "Estou aqui a representar todas as mulheres que não têm a relevância que eu tenho nas redes sociais. A minha causa é a causa da grande maioria das mulheres que se separam e têm todos estes problemas", completou, apelando à ajuda de quem a segue.

Eis abaixo o vídeo completo:

