Depois de terem revelado quais os nomes que escolheram para o filho, caso fosse menino ou menina, Carolina Miranda e Tiago, ex-participantes do programa 'Love On Top', revelam finalmente qual o sexo do bebé.

O casal prepara-se para a chegada de "uma princesa", que tal como anunciado anteriormente vai chamar-se Constança.

Recorde-se que caso fosse um menino o nome escolhido seria Martim.

