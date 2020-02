Liliana Rodrigues fez uma publicação na sua conta de Instagram no mínimo reveladora. A ex-concorrente do reality show 'Love on Top', da TVI, mostrou a sua mais recente tatuagem, com um significado profundo.

"Resolvi tatuar no meu corpo, no meu braço esquerdo os traços da pessoa que mais me tem feito bem desde o primeiro dia que entrou na minha vida. E vocês perguntam, porquê um índio? Porque um índio simboliza a proteção, uma pessoa lutadora e corajosa. Não foi à toa que eu resolvi tatuar isto, tudo tem um significado, e o significado mais importante foi o facto de o Bruno ter permanecido do meu lado, ter sido forte por nós os dois, após termos perdido o nosso primeiro filho!", informa, dando assim conta que sofreu um aborto recentemente.

"Sim, eu estava grávida do Bruno de 7 semanas... Mas meu amor, nós não vamos considerar isto uma perda, mas sim pensar que os nossos caminhos não se cruzaram por acaso, e que da próxima não serão 7 semanas mas sim 9 meses e o resto de uma vida", continua.

Liliana conclui a publicação assegurando que nunca se irá arrepender da tatuagem.

"Se algum dia me vou arrepender? Jamais, seria uma egoísta e uma ingrata se passasse tal sentimento por mim, pois nunca ninguém foi para mim aquilo que tu és, amo-te como nunca amei ninguém", completa.

