Carolina Miranda e Tiago, antigos participantes do programa 'Love On Top', da TVI, revelaram esta quinta-feira que já está escolhido o nome do primeiro filho entre ambos.

O bebé, que deverá nascer nos próximos meses, vai chamar-se Martim, no caso de ser menino, ou Constança, caso seja uma menina.

Quanto ao sexo, o casal diz apenas ter ficado a saber se é menino ou menina esta quinta-feira. A grande novidade será partilhada com os fãs em breve.

