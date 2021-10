"Quando é que foi a última vez que choraste?": foi com esta pergunta que Lourenço Ortigão acabou por lembrar a memória de Pedro Lima, que perdeu a vida no dia 20 de junho do ano passado.

"Choro muitas vezes quando sinto falta de alguma coisa. Diria há uma semana, numa noite", começa por responder a Daniel Oliveira.

Ortigão confessou ainda que gostaria de saber se havia algo que pudesse ter feito para mudar uma coisa trágica que se passou, nomeadamente, a partida do artista.

"Quando perdemos alguém há sinais que são óbvios e nós não ligamos. Gostava de saber se podia ter mudado isso", nota.

"Ele ligou-me poucos dias antes, três dias, para aí, só para falar. Às vezes penso: podia ter mudado alguma coisa?", questiona, garantindo que na época não se apercebeu de nada de errado.

Por fim, afirmou: "Não me soou a despedida em nada. Depois pensei e repensei e não tenho resposta. Dava tudo para poder ter mudado isso".

