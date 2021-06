Lourenço Ortigão sofreu um acidente de mota e está agora em casa a recuperar. Numa fotografia onde aparece com os dois pés e uma perna cheia de ligaduras, o ator garantiu que "está bem".

"Antes de mais, está tudo bem! Estou bem, em casa e vou recuperar num instante", começou por dizer na legenda da imagem, contando de seguida o que se passou.

"Ontem tive um acidente, de manhã, quando me deslocava para um meeting do programa 'PassaporteLisboa'. Ia de mota, devagar na faixa da direita, e tive o azar de ter um carro do lado esquerdo que não me viu e que se cruzou a minha frente para parar o carro", disse na noite deste domingo, 20 de junho, no Instagram.

"Todos sabemos os perigos de andar de mota, eu ando o mínimo possível e com o máximo cuidado, pratico sempre uma condução defensiva e simplesmente tive azar e nada podia fazer para o evitar", realçou, destacando depois "o que o salvou verdadeiramente".

"Foi ter um casaco com todas as proteções, luvas e capacete fortes e completos, o facto de ir devagar, de me 'saber proteger' na queda e também sorte dentro do cenário, acredito eu até proteção divina", enumerou, partilhando ainda um apelo.

"Com isto quero-vos dizer que o cuidado a andar de mota nunca é pouco e não dependemos só de nós. A todos os que andam de mota não descurem nunca dos cuidados que devem ter, e aos que andam de carro não se esqueçam de ter máxima atenção à estrada, não aos telefones e atenção aos pontos mortos, onde muitas vezes está uma mota", escreveu.

"Graças a deus, estou aqui, a escrever-vos, e vou ficar bem! Vou dando novidades e espero que estejam bem por aí", completou.

Logo após a publicação, foram vários os seguidores, incluindo figuras públicas, que rapidamente desejaram as melhoras a Lourenço Ortigão. Veja todas as reações abaixo:

Leia Também: "Chorei de emoção": Lourenço Ortigão dedica carta tocante a Filipe Duarte