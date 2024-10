Carolina Ortigão, mãe do ator Lourenço Ortigão, é a nova aposta da SIC Caras. A mesma está agora a apresentar a nova temporada do programa 'Ponto Sem Nó', que estreou no dia 4 de outubro.

"Eu sou uma mulher de desafios e sinto-me confortável com o formato do programa. Já fiz televisão há muitos anos e, portanto, não é uma coisa nova. Sinto-me verdadeiramente confortável em frente a uma câmara", afirmou Carolina Ortigão.

"Não vou fazer nenhum papel, vou ser eu. Convidaram-me porque, certamente, acharam graça à minha maneira de ser. Estou muito grata por me terem convidado para fazer um programa de televisão ao fim deste tempo todo. As oportunidades são para se agarrarem. Não tenho nada a perder", acrescentou ainda a mãe do ator da novela 'A Promessa' da SIC.

O programa é apresentado ao lado de Catarina Miranda, sendo que a página oficial do Instagram da SIC Caras já partilhou o look de Carolina Ortigão no primeiro episódio do programa.

"A Carolina Ortigão estreou-se com um look repleto de elegância!", lê-se na legenda.

