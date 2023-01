A mulher usa calças e o homem também usa saia. E esta é uma tendência que se torna cada vez mais comum, e temos como exemplo caras muito conhecidas.

Recentemente, na Paris Fashion Week, Lucien Laviscount e Robert Pattinson destacaram-se com os looks que escolheram para o evento, no qual optaram por usar saia.

Mas esta não é, de todo, a primeira vez que vemos estrelas internacionais a desfilar num evento com esta peça. Brad Pitt, por exemplo, também não passou despercebido ao ter escolhido uma saia arrojada para uma das apresentações do filme 'Bullet Train'.

Assim como Billy Porter também já 'brilhou' em mais do que um evento com um visual que mistura um smoking com um vestido.

E por isso destacamos na rubrica 'Look da Semana', do Fama ao Minuto, estes exemplos de visuais de homens com saia. Veja na galeria e escolha o seu preferido.

