Com vários projetos na TVI, Iva Domingues 'não repete' looks e veste-se a rigor para cada programa que apresenta. No início do ano começou por seu caminho à frente d'A Máquina da Verdade', e este tem sido um dos trabalhos de destaque da apresentadora.

O Instagram tem servido, entre muitas outras partilhas, para mostrar os visuais que elege para cada programa e não tem passado despercebida.

"Sempre muito elegante", foi um dos comentários que foi feito na mais recente publicação que fez no Instagram e onde mostrava o look para mais uma emissão do formato, esta quinta-feira, 19 de janeiro.

Esta semana decidimos reunir algumas fotografias do rosto da TVI para a rubrica Look da Semana, com destaque para os visuais escolhidos para 'A Máquina da Verdade'. Veja na galeria e escolha o seu preferido.

Leia Também: Look da Semana: Fora precisas 1335 horas para fazer estes vestidos