Robert Pattinson vestiu-se a rigor para o desfile da Dior na Paris Fashion Week.

O ator escolheu para a ocasião um casaco de pêlo, saia em tons de azul e botas prestas.

Veja na galeria algumas fotografias de Robert Pattinson no evento e ainda imagens do ator com Karlie Kloss, Hannah Redmayne, Gwendoline Christie, Eddie Redmayne e Naomi Campbell.

Leia Também: Robert Pattinson e namorada, Suki Waterhouse, passeiam por Nova Iorque