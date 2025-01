Kylie Jenner foi uma das várias celebridades que não perderam o desfile da Chanel na Paris Fashion Week.

Na manhã desta terça-feira, 28 de janeiro, a empresária chamou a atenção com um look que mostrava os abdominais e as pernas.

Para a ocasião, Kylie escolheu um blazer estilo crop e uma mini-saia plissada, tendo completado o look com uns saltos altos pretos e uma carteira a condizer.

Ora veja.

© Marc Piasecki/WireImage