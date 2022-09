O início da semana ficou marcado com uma gala que, mais uma vez, se pintou de glamour. Decorreu em Los Angeles a cerimónia da entrega dos Emmys, evento que reuniu várias caras conhecidas.

E para um encontro de celebridades, as escolhas dos looks são também são um momento de destaque. Por isso, esta semana destacamos na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, dois modelos que foram desfilados nos Emmys.

Trata-se de dois vestidos cor de rosa - um mais claro e outro já a tender para o 'choque' - com tule e um 'toque de princesa'. No entanto, com cortes completamente diferentes. As protagonistas? Hannah Waddingham e Kaley Cuoco.

Veja na galeria e escolha o seu preferido.

