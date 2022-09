Georgina Rodríguez marcou presença no Festival de Cinema de Veneza e, como é habitual em eventos do género, a modelo apresentou-se com mais do que um visual, embora um deles se destaque de todos os outros.

Esta quinta-feira, dia 1 de setembro, a companheira de Cristiano Ronaldo optou por utilizar um vestido preto aberto à frente e com as costas despidas.

Um dia depois, no Instagram, Gio mostrou uma imagem de Audrey Hepburn, a estrela de cinema que morreu em 1993, onde é possível perceber que foi que ela que serviu de inspiração para este visual.

Veja na galeria as imagens deste que considerámos ser o Look da Semana.

