A filha mais nova de Katia Aveiro, a bebé Valentina, completou esta quinta-feira, dia 27 de agosto, um ano de vida. Uma data especial, celebrada com uma festa organizada pela mamã babada e, claro, com um look pensado especialmente para a ocasião.

Mas a verdade é que não é preciso ser dia de festa para que a bebé Valentina dê nas vistas com os seus visuais de princesa e os acessórios dignos de uma pequena boneca.

Como forma de assinalar o seu primeiro aniversário, elegemos a filha de Katia Aveiro como a protagonista da rubrica Look da Semana. O que temos para lhe mostrar não é apenas um, mas sim os muitos looks cheios de cor, brilhantes e muito, mesmo muito, cor-de-rosa com os quais Valentina encantou os internautas ao longo do último ano.

Veja as imagens na galeria.

