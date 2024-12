Katia Aveiro passou em 2024 por uma enorme transformação. A irmã de Cristiano Ronaldo perdeu 30 quilos, apenas com a ajuda de uma alimentação equilibrada, e a sua nova forma física esteve em grande destaque no Natal deste ano.

Confiante com as suas novas curvas, a empresária elegeu para a ocasião um visual arrojado.

Katia usou no dia de Natal um vestido da chamada 'cor de tijolo', de mangas assimétricas, racha acentuada, repleta de brilhantes, e ainda uma abertura na zona das costelas.

A peça, combinada com umas sandálias rasas igualmente com brilhantes, é da FLAY Brand. No site oficial da marca encontra-se à venda por 599 reais, o que equivale a 93 euros.

O visual sensual de Katia Aveiro, usado para um dia de Natal em família na Madeira, é igualmente uma boa opção para a Passagem de Ano que se avizinha e, por isso, esta semana é a nossa escolha de destaque na rubrica 'Looks da Semana'.

Veja o look ao pormenor através das fotografias disponíveis na galeria.

