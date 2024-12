No período de dez meses, como destacou na publicação que fez no Instagram, Katia Aveiro conseguiu uma impressionante transformação física.

"O que foi feito, o que passei e o que aconteceu só eu sei", afirmou, referindo-se aos desafios que enfrentou nesta caminhada da perda de peso.

"Falar muitas vezes não mudará o percurso, algumas irão inspirar-se, outras criticar e até ‘tentar’ diminuir. Uns vão colocar nos comentários Ozempic, [mas] no ano passado usei isso e vomitava todos os dias. Andava mal disposta e com tonturas constantes. Comigo não funcionou, então mudem a narrativa", contou.

"Outras irão dizer que fiz lipoaspiração (quem me dera que as 'lipos' que fiz no ano passado tivessem funcionado, simplesmente não funcionou). Não criei hábitos e disciplina, por isso, meus amores, não deu certo (e está tudo ok). Outros vão pedir dicas e outros simplesmente irão ver e em nada mudar. A decisão de cada um é o que define a mudança. Ou sim ou não. E eu decidi pelo sim", acrescentou.

"Sim, eu consigo; Sim, eu posso; Sim, não me importo com quem tenta diminuir o meu esforço; Sim, estou saudável; Sim, tive ajuda; Sim, procurei ajuda total de profissionais ('montei' uma dieta) e regras, mas sim, fui eu que fez a virada da chave… De nada serve dietas e nutricionistas se a tua cabeça não muda", afirmou.

"Retirei o glúten e a lactose. Iniciei um processo de treino, fiz seis meses de jejum intermitente de 18 horas (difícil para caraças), tirei toda a inflamação corporal nesse processo, comecei a beber muita água, mudei a minha rotina diária, comecei a levantar cedo e a meditar, aumentei a minha energia espiritual, afastei-me de coisas que me atrasavam...", enumerou.

"E sabem que mais? O processo de perda de peso não é só sobre mudar a alimentação, é mudar a cabeça, mudar os hábitos diários, é ter o controle da tua vida. E quem pergunta: 'Katia como foi???' Sim, foi difícil (e só eu sei). Pelo meio pensei em desistir, mas sabia que era muito mais forte que as vozes que me chamaram de popota, elefanta, gorda, encostada, sombra, etc", partilhou ainda.

"Obrigada a esses pedestres, pois vocês foram só degraus. Para subir e chegar onde eu tinha decidido chegar, aos 47 anos, e cada vez melhor. A mudança foi geral, minha gente. Foi o corpo, mas foi também a cabeça e a parte espiritual. Permiti-me dizer sim, sei que consigo. Obrigada a quem esteve do meu lado. Mas principalmente a mim. Bravo, Katia. Que percurso, que caminhada. Parabéns, mulher. 2025 é teu", rematou.