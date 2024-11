Kátia Aveiro esteve, na manhã desta quarta-feira, 20 de novembro, no programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e falou, entre outras coisas, sobre a sua perda de peso.

A empresária revelou que perdeu 27 quilos e confessou o que a fez querer mudar o estilo de vida: "Em fevereiro fiz um vídeo, em fato de banho, e, quando me vi disse: 'Eu não sou esta pessoa'".

A partir daí, Katia resolveu fazer dieta e começar a praticar exercício físico, contando ainda com o apoio do irmão, Cristiano Ronaldo: "O meu irmão foi uma influência muito importante para mim porque, no início, quando comecei a fazer dieta, ele disse 'Faz dieta mas não vás à faca porque isso volta outra vez ao mesmo'", confessou a influencer.

Katia afirmou ainda que os três primeiros meses de mudança alimentar foram difíceis e que o jejum intermitente foi fundamental para perder tantos quilos.

