Esta quarta-feira, 20 de novembro, Katia Aveiro esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira para falar sobre o seu novo projeto, uma marca de joias. No final da entrevista, a irmã de Cristiano Ronaldo fez questão de presentear Cláudio com o livro 'Café com Deus Pai', grande sucesso no Brasil.

"Não fala sobre religião, tem alguns versículos da Bíblia porque quem escreveu esse livro foi o Junior Rostirola, que é um palestrante maravilhoso, é motivacional, inspirador", notou Katia.

"Todos os dias tem uma mensagem diária… Tem a ver com inspiração, com aquilo que vivemos dia a dia e as pessoas com quem nos cruzamos", completou.

