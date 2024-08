Luisinha Oliveira encantou com toda a sua beleza e sensualidade numa série de fotografias que partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

Posando no luxuoso Pine Cliffs Hotel, no Algarve, a influenciadora digital e modelo não passou despercebida com o seu visual.

Conforme poderá ver pelas imagens na galeria, Luisinha apostou num vestido em tons de amarelo torrado de costas abertas com umas sandálias cor-de-laranja que evidenciavam o seu bronzeado.