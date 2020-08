Rita Pereira tem feito parte do programa que ocupa as tarde de domingo da TVI. A atriz é um dos rostos que estão à frente do 'Somos Portugal' e tem andado a percorrer o país no camião do programa.

No que diz respeito ao visual, a figura pública nunca deixa de ter o seu toque único e já foram muitos e diferentes visuais escolhidos para os diretos.

Seja com um macacão colorido ou com um vestido decotado, Rita Pereira continua a destacar-se, e por isso reunimos na rubrica Look da Semana alguns dos visuais com os quais tem 'brilhado' nas últimas semanas.

Veja na galeria.

Leia Também: Look da semana: Os visuais de Manuel Luís Goucha nas férias