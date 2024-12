Jacob Elordi tem um novo visual, que não passou despercebido no Festival de Cinema de Marraquexe, em Marrocos, no final de novembro.

O ator está com a barba comprida e o cabelo também comprido, como pode ver nas imagens que estão disponíveis na galeria.

Para a ocasião, no que ao look diz respeito, Jacob Elordi escolheu um clássico fato com camisa branca por baixo.

