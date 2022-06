Bárbara Bandeira teve esta quinta-feira, 23 de junho, motivos para celebrar em dose dupla. A cantora completou 21 anos de vida, juntando a festa do seu aniversário com o lançamento de um novo tema.

Em alusão à estreia do videoclipe oficial do single 'Ou Não', a jovem cantora apostou em dois looks ousados, arrojados e cheios de sensualidade.

As escolhas de Bárbara, um macacão justo e rendado - em homenagem à nova canção -, e um vestido prateado com brilhantes, curto e a fazer notar as suas curvas, foram as apostas para a sua noite de festa e são esta semana o destaque da rubrica Look da Semana.

Qual o seu favorito?

