Emma Corrin escolheu um look arrojado para o jantar VIP da Cartier, que decorreu em South Kensington, Inglaterra, na quinta-feira.

A atriz de 'The Crown', de 29 anos, deu nas vistas com uma vestido de tule transparente, sem alças, e completou o visual com ténis pretos.

Emma Corrin juntou-se a outras caras conhecidas, entre elas o também ator Paul Mescal, estrela de 'Normal People', de 29 anos. Veja as imagens da galeria.

