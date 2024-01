Decorreu, logo a abrir a semana, a gala do Globos de Ouro e os visuais são sempre um dos pontos de destaque - com escolhas certeiras e outras não tão 'inspiradoras'.

Mas esta não foi a única cerimónia que levou vários famosos à passadeira vermelha, pois também se juntaram várias caras conhecidas nos Governor's Awards. Algumas das celebridades marcaram presença em ambos os eventos e com looks completamente distintos.

Tendo sido uma semana marcada pelo 'glamour', reunimos na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, as escolhas de Barry Keoghan, Florence Pugh, Natalie Portman e Lenny Kravitz para ambas as cerimónias.

Veja na galeria e escolha o seu preferido.

