Esta tem sido uma semana particularmente ativa para as estrelas de Hollywood. Depois da 81.ª gala dos Globos de Ouro, que aconteceu na madrugada da passada segunda-feira, os famosos reuniram-se novamente nos Governor’s Awards, na madrugada de hoje.

A 14.ª cerimónia de entrega destes prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas contou com várias estrelas reputadas, tais como Margot Robbie, Emma Stone, Rosamund Pike, Leonardo DiCaprio, Zac Efron e Martin Scorsese e no que diz respeito aos looks as escolhas foram, na grande maioria, mais formais e contidas do que quando comparadas com as dos Globos de Ouro.

Na galeria que preparámos para si pode encontrar os melhores visuais dos Governor’s Awards 2024.

