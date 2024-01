O último dia do ano é sempre especial para a família de Cristiano Ronaldo.

Não só se celebra a entrada no Novo Ano como no dia 31 de dezembro a mãe do craque, Dolores Aveiro, faz anos.

Este ano, o jogador juntou a família na Madeira para celebrar o aniversário da mãe de forma muito especial, com uma grande festa e um concerto do cantor sertanejo Luan Santana.

Percorra a galeria e veja os looks de gala de Dolores, assim como dos filhos, Hugo, Elma, Katia e Cristiano, e dos netos.

